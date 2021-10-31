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Kütahya'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Kütahya’da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya-Eskişehir karayolunda hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametinden Kütahya'ya seyir halindeki Coşkun K. yönetimindeki 43 ACM 875 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bisiklete çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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