Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Burdur'da otomobille iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza saat 21.00 sıralarında Karamanlı-Burdur Karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi.
Kaza saat 21.00 sıralarında Karamanlı-Burdur Karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi.
Fransız uyruklu Elodie Cecile Onur (31) yönetimindeki BZ-317-XD plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Kaya (22) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iş makinesi şarampole devrildi. İş makinesi sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Onur ile araçta bulunan çocukları Mael Süleyman (6), İlhan Nihat Pascal (8), Ayşe Onur (7) ve Ülfet Altıntaş (95) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılaran Ülfet Altıntaş hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazadan yara almadan kurtulan iş makinesi sürücüsü Ali Kaya, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB personel alımı başvuruları ne zaman, bitti mi? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?
- Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekoru kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?
- İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?
- Oturduğunuz yerden para kazanma imkanı! İŞKUR üzerinden başvuruluyor! Sadece 3-4 saat çalışarak...
- Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabı...
- Emekli maaşlarında artış yaşanacak! Onaylandığı an hesaplarda olacak! 38 bin liraya kadar ise...
- 1.440 ile 2.250 EURO arasında maaş! Üç ülkeden işçi alımı fırsatı! Birçok meslek grubundan...
- Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...
- AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi...
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021?
- İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!