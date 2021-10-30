Son dakika: Meteorolojiden o iller için kuvvetli sağanak yağışı uyarısı | İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? (31 Ekim 2021)
Meteoroloji Genel Müdürlüğündan yapılan son dakika açıklamasına göre; 31 Ekim 2021 ve son 5 güne ait hava durumu verilerini ve haritasını duyurdu. Son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimi, İstanbul'un kuzeybatı ilçeleri, Eskişehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki diğer bölgelerimizde hava nasıl olacak? Hafta başı (pazartesi günü) sıcaklıklar kaç derece olacak? Hangi illerde kar yağışı mevcut? İşte il il son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 5 güne ait ( 31 Ekim-4 Kasım 2021) hava durumu verilerini açıkladı. Yarın sokağa çıkacak vatandaşlara uyarıların yapıldığı açıklamada il il hava durumu haritası paylaşıldı.
SON DAKİKA: Buna göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimi, İstanbul'un kuzeybatı ilçeleri, Eskişehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
31 EKİM 2021 PAZAR TÜRKİYE İL İL HAVA DURUMU HARİTASI
1 KASIM 2021 PAZARTESİ
HANGİ İLLERDE HAVA İYİ, HANGİ İLLERDE YAĞMUR VE KAR VAR?
Peki diğer bölgelerimizde hava nasıl olacak? Hafta başı (pazartesi günü) sıcaklıklar kaç derece olacak? Hangi illerde kar yağışı mevcut? İşte il il son dakika hava durumu tahminleri..
2 KASIM 2021 SALI
3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA
4 KASIM 2021 PERŞEMBE
O İLLER İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI GELDİ (31 EKİM 2021 TAHMİNLERİ)
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla güney, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir'in güneyi, Muğla, Aydın, Antalya, Burdur'un doğusu, Ş. Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu çevreleri, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SON DAKİKA: TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyı kesimi ile İstanbul'un kuzeybatı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleri ile yarın zamanla Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı kıyıları ve Doğu Akdeniz ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ekim ve geş
ANTALYA 18°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİVAS 3°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ARTVİN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer kar yağışlı
KARS 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde Mardin'in kuzey, Adıyaman'ın doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Ş. Urfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
İlk saatlerde Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu ilk saatlerde 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde Batı Karadeniz'in doğusu 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga:1,5 ila 2,5m sabah 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece 4 ila 6, sabah 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam güneyi 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı , Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...
- Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?
- VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta?
- Kritik hafta! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu hafta açıklanır mı?
- İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İzmir Seferihisar depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
- Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı
- 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu?
- 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman?
- Milli Piyango 29 Ekim 2021 sonuçları sorgulama: MPİ 29 Ekim özel çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?