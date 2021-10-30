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Karabük'te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Karabük'te bir eve kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde kimsenin olmadığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.'nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.

Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Gün ağarınca Merve A.'nın penceresindeki saçma izlerini fark eden vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Eve ateş açılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilden inen kişinin pompalı tüfekle eve doğru ardı ardına ateş açtığı görüldü.

Karabük’te pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Evin pencere doğramaları ve camları hasar görürken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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