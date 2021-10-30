Kırıkkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



