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Kırıkkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Kırıkkale’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 06 LAG 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Y. ve Emine Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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