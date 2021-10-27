Sosyal medyada çocuklar için büyük tehlike! Bunun için birbiriyle yarışıyorlar

Instagram, Tiktok, Snapchat gibi sosyal medya mecralarında 13 yaş sınırı olmasına rağmen bu kural ihlal ediliyor. Rol modellerinden esinlenen çocuklar takdir edilmek, beğeni almak için sosyal medya kullanıyor. Her beğeni ödül gibi algılanıyor

Dijital dünya, günümüzde çocukların yaşamlarının bir parçası haline gelmiş durumda. Pandemi nedeniyle 1.5 yıl boyunca okullarından uzak kalan çocuklar, sosyal medyada daha çok zaman geçirmeye başladılar. Peki çocuklar dijital dünyada neler yapıyorlar? Hangi yaşlarda, hangi sosyal medya platformlarında var oluyorlar? Gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen veya onlara olumlu katkı sunan unsurlar neler?