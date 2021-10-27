Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı: Babamı görmedim ama çok özledim

"GÖRMEDİM AMA ÇOK ÖZLEDİM"



Ölen madenciler, facianın 7'nci yıl dönümünde aileleri tarafından mezarları başında anıldı.

Madenci çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti. Onlardan biri olan Kübra Çoksöyler, babası Osman Çoksöyler öldüğünde kendisinin 3 aylık olduğunu belirterek, ''Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum'' dedi.