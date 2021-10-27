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Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı: Babamı görmedim ama çok özledim

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı: Babamı görmedim ama çok özledim

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yedi sene önce linyit ocağını su basmasıyla hayatını kaybeden 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde henüz 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), babasını çok özlediğini ifade ederek, “Babamı görmedim ama çok özledim.” dedi.

Karaman Ermenek'e bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde bulunan linyit ocağında, 28 Ekim 2014 tarihinde yürekleri dağlayan bir acı yaşandı.

Saat 12.15'te öğle yemeği molası esnasında eski ocakta biriken su, işçilerin olduğu kısmı bastı.

Su baskını sonucu 18 işçi hayatını kaybetti.

"GÖRMEDİM AMA ÇOK ÖZLEDİM"

Ölen madenciler, facianın 7'nci yıl dönümünde aileleri tarafından mezarları başında anıldı.

Madenci çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti. Onlardan biri olan Kübra Çoksöyler, babası Osman Çoksöyler öldüğünde kendisinin 3 aylık olduğunu belirterek, ''Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum'' dedi.

"ACIMIZ İÇİMİZDE HALA SÖNMÜYOR"

Kübra'nın annesi Şadiye Çoksöyler de aradan 7 yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu belirterek, ''Eşim ve arkadaşları 2014 yılında maden faciasında yaşamlarını yitirdi. Şu an 7'nci yılındayız. Yıllar geçmesine rağmen acımız içimizde hala sönmüyor'' diye konuştu.

Faciada ölen Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da, "28 Ekim 2014 tarihinde eşimi kaybettim. 7'nci yıl dönümüne geldik. Acımız daha sönmedi. 7 yıl geçmesine rağmen hale yeni gibi'' ifadelerini kullandı.

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