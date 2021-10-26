26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yurt dışına kaçmak isteyen 16 kaçak Bodrum'da yakalandı

Yurt dışına kaçmak isteyen 16 kaçak Bodrum'da yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
Yurt dışına kaçmak isteyen 16 kaçak Bodrum’da yakalandı

Son dakika haberine göre: Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 16 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenlerin yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarı geldi.

16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA