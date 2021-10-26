Yurt dışına kaçmak isteyen 16 kaçak Bodrum'da yakalandı
YAŞAM DHA
Son dakika haberine göre: Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 16 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenlerin yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarı geldi.
16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.