5 Metre uzunluğunda! Antalya’da yalancı katil balina kıyıya vurdu

"YUNUSGİLLER FAMİLYASINDA YER ALIYOR"



AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya'da kayıt altına alınmadığını belirterek, "Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı. Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege'de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya'da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleşti" dedi.

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