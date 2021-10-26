5 Metre uzunluğunda! Antalya’da yalancı katil balina kıyıya vurdu
Antalya’da hemen hemen 5 metre uzunluğunda, yalancı katil balina ölüsü bulundu. Antalya sahilimde ilk defa rastlanan yalancı katil balina ölüsü üzerinde ağ izleri görüldü.
Yalancı katil balina ölüsüne, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında bulunan Çaltıcak mesire alanında rastlandı.
Kayalık alanda siyah bir cisim olduğunu fark edenler, durumu yetkililere ihbar etti. Bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemede, bulunan ölü balinanın türünün Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.
Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli işbirliğiyle yalancı katil balina ölüsü balıkçı barınağına getirildi.
GÖREN ŞAŞKINA DÖNDÜ
Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü. Balinanın kıyıdaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
"YUNUSGİLLER FAMİLYASINDA YER ALIYOR"
AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya'da kayıt altına alınmadığını belirterek, "Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı. Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege'de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya'da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleşti" dedi.
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