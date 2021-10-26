26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta cip uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta cip uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
Tokat’ta cip uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre: Tokat’ın Zile ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Yıldıztepe yolu Hasanağa Köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Akan (32) idaresindeki 06 MTG 02 plakalı Toyota marka cip virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Zile Belediyesi kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ile birlikte Ercan Çerter (33), Ferhat Çertel'in (28) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Durumdu ağır olan Mehmet Ergür ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA