Tokat’ta cip uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Yıldıztepe yolu Hasanağa Köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz Akan (32) idaresindeki 06 MTG 02 plakalı Toyota marka cip virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Zile Belediyesi kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ile birlikte Ercan Çerter (33), Ferhat Çertel'in (28) hayatını kaybettiğini tespit etti.