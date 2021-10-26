Park halindeki otomobil alev alev yanarak kül oldu



SÖNDÜRME ESNASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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