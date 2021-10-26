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Park halindeki otomobil alev alev yanarak kül oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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Park halindeki otomobil alev alev yanarak kül oldu

Sultangazi'de sokak üzerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yanarak oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi.

Yangın saat 04.00'da Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RB 0648 otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü.


SÖNDÜRME ESNASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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