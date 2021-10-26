Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card’a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.