Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...
Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl binlerce vatandaşın yoğun ilgiyle başvurduğu Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren geçici bir kimlik belgesidir. Başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan Green Card başvurusunun ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...
Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurtdışında yaşamak isteyenlerin başvuruda bulunmak istediği Green Card için süreç geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren geçici bir kimlik belgesidir. İşte, Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Green Card için başvurular 6 Ekim saat 19.00 itibariyle başladı.
Başvurular 9 Kasım 2021'de son bulacak.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.
Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.
Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin ABD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.
Ayrıca ABD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.
18 yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.
Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya ABD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.
Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir. Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti—özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç—ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nden "sınır dışı edilebilir" konumuna gelir.
Green Card verilmesinin asıl amacı ABD nüfusundaki çeşitliliği dengelemek. Bu sebeple Türkiye gibi daha az göçmen gönderen ülkelerde uygulanan bu çekiliş her sene düzenleniyor.
Dünyadan yaklaşık 110 bin kişi rastgele seçiliyor ve bu kişiler arasından toplam 55 bin kişiye Green Card veriliyor. Green Card almanın ABD'ye yatırım yapmak, ABD'den iş teklifi almak, evlilik yapmak gibi yolları olsa da en kolay ve ucuz yolu her yıl ekim ayında Amerikan hükümeti tarafından düzenlenen çekilişe başvurmak. Titiz bir hazırlık gerektiren başvuru süreci için pek çok acente hizmet veriyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
ÇEKİLİŞ NASIL YAPILIYOR?
Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.
Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.
Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.
Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.
Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.
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