Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon euro teklif edildiğini söyleyen Epözdemir, "Yargılama sırasında çapraz sorguda Cem'e çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim" dedi.