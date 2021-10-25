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Haberler Galeri Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayette yıllar sonra itiraf geldi. Münevver Karabulut isimli genç bir kadın, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmiş ve bu korkunç cinayet günlerce bir numaralı gündem olmuştu. Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Peki; Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin'de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra önemli bir itiraf, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den geldi.

Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:46
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Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin'de görüldü mü? Vahşice katledilen Münevver Karabulut'un avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir'den önemli açıklamalar geldi. Epözdemir tehditler ve para teklifleri aldığını söyledi. Konunun yeniden gündem olmasıyla; Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin'de görüldü mü sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, Garipoğlu'nun ölümü hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

NE OLMUŞTU?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni, çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim oldu.

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Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

Simge Fıstıkoğlu'nun Youtube kanalı "Hayat Okulu"na konuk olan Rezzan Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenmesinden o dönem yaşadıklarına kadar birçok detayı ilk kez paylaştı. Dava sürecinde tehditler aldığını belirten Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.

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Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon euro teklif edildiğini söyleyen Epözdemir, "Yargılama sırasında çapraz sorguda Cem'e çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim" dedi.

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Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!

OLAYIN DETAYLARI

11 Şubat 2010'da ilk kez hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu cinayeti şöyle anlattı:

"Telaşla cesetten kurtulmaya çalıştım. Evdeki bir bavulu aldım. Münevver'i cesedini bavula sığdırmaya çalıştım. Sığmayınca evden koşarak nalbura gittim. Testere aldım. Tekrar eve gelip önce başını kestim, sonra gitar kutusuna koydum. Cesedi de bavula yerleştirdim. Daha sonra korsan taksiyle evden ayrıldım. Evden ayrılmadan da önce kirli çamaşır sepetinde bulunan çamaşırlarla yerdeki kanları temizledim. Arabaya bindim ve Etiler'e geldim. Bagajdan bavul ve gitar kutusunu indirdim ve çöp konteynerine attım. Bilinçsizce ne yaptığımı bilmeden alışveriş merkezine geldiğimi anladım. Sonra Bahçeşehir'deki evimize gittim."