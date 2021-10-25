25 Ekim 2021, Pazartesi
Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin’de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yeni detaylar!
Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayette yıllar sonra itiraf geldi. Münevver Karabulut isimli genç bir kadın, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmiş ve bu korkunç cinayet günlerce bir numaralı gündem olmuştu. Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Peki; Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu Çin'de görüldü mü? Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra önemli bir itiraf, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den geldi.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 13:46
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