Saç ekimi için Bağcılar'a gelmişti! Hayatını kaybeden İbrahim Gül'ün davasında karar
İtalya’dan İstanbul’a gelen ve saç ektirirken fenalaşarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki İbrahim Gül,hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Eylül tarihinde İbrahim Gül saç ekimi için özel bir hastaneye gittiği, şüpheli doktor Mehmet Albayrak'ın sorumluluğundaki anestesi teknikerleri şüpheliler Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimi başlamadan önce kalp krizi geçirdiği aktarıldı.
KALP KRİZİNİN ARDINDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Kalp krizi geçirdikten sonra mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesi sağlandığı ve anjiyo ameliyatına alınarak stent takıldığı ve işlemin ardından yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen İbrahim Gül'ün hayatını kaybettiği belirtildi.
TIBBİ EVRAK BULUNAMADI
Hastane başhekimi olan şüpheli Çağrı Serdar E.'nin ifadesine göre şüpheli doktor Mehmet Albayrak'ın eşiyle birlikte sağlık hizmetleri şirketiyle aralarında hizmet alım sözleşmesi olduğu bu sözleşmeye dayanarak hastane binalarında Estemedicine isimli bölümde küçük bir estetik operasyonlar yapıldığı, saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığını ve sanık Albayrak'ın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığı kaydedildi. Saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı kaydedildi.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Görüntülerde, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce sanık Albayrak'ın saç ekim yapılan odaya girdiği ve öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıkları görüldü.
RAPORDA EYLEM İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
Raporda, saç ekim işleminin yetkili hekim sorumluluğunda yapılması gerektiği, yardımcı sağlık personelinin de işleme katkıda bulunabileceği, işlem sırasında tıbbi belge düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğu, kişiye uygulanan ilaçların dozları ve veriliş şekilleri ile ilgilitıbbi evrak mevcut olmadığından ölüm ile eksik eylem arasında kesin illiyet bağı bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı ancak yardımcı sağlık personellerinin ifadelerinin kabulü halinde işlem esnasında verilen ilaçların ve dozlarının uygun olduğu, otopsi sırasında alınan örneklerin kimyasal incelemesinde toksik dozda ilaç tespit edilemediği birlikte değerlendirildiğinde eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı değerlendirildi.
6 YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ
Sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.
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