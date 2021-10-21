Saç ekimi için Bağcılar’a gelmişti! Hayatını kaybeden İbrahim Gül’ün davasında karar

TIBBİ EVRAK BULUNAMADI

Hastane başhekimi olan şüpheli Çağrı Serdar E.'nin ifadesine göre şüpheli doktor Mehmet Albayrak'ın eşiyle birlikte sağlık hizmetleri şirketiyle aralarında hizmet alım sözleşmesi olduğu bu sözleşmeye dayanarak hastane binalarında Estemedicine isimli bölümde küçük bir estetik operasyonlar yapıldığı, saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığını ve sanık Albayrak'ın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığı kaydedildi. Saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı kaydedildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Görüntülerde, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce sanık Albayrak'ın saç ekim yapılan odaya girdiği ve öncesinde yapılan lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına işlem uyguladıkları görüldü.