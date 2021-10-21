Oğuzhan’ın davasında yeni gelişme! Muhtar görevden alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücünün çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili duruşmasında taraflar hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Muhtarı Bayram Güner Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

112'YE HABER VERMEMİŞLERDİ

Oğuzhan Kemçin'in, ölümüyle ilgili olarak açılan davanın 3'üncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Olay gecesi yaşananları anlatan tanık polis memuru T.K. , "Kadın oğlunun bisikletli bir çocuğa çarptığını söyledi. Çocuk çalılıkların arasında ayakları yukarı yani yola doğru yatıyordu. Yüzünde, göğsünde, kulak kısmında ve şakak kısmında kanama vardı. Altı boşluk olduğu için aşağıya inmem mümkün değildi. 112'ye haber vermediklerini söylediler. Olayın yarım saat önce olduğunu söylediler ve 112'ye haber vermemişlerdi. Niye haber vermedikleri içinde söylendim." dedi.