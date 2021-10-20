Sahte tapu ile kamu arazilerini satan çeteden 25 milyonluk vurgun

DEFİNE VAADİYLE DE KANDIRMIŞ

Şüphelilerden Abidin T.'nin, lüks otomobil, şoför ve koruma ile gezdiği, sürekli farklı otellerin 'kral' dairelerinde kaldığı tespit edildi. Pırlanta uzmanı olduğunu ve ülkedeki tüm definelerin yerini bildiğini iddia eden Abidin T.'nin, para karşılığında bu sözde definelerin yerini vatandaşlara gösterip, dolandırıcılık yaptığı da belirlendi.