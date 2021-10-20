Ispanağa karışan ot yüzünden anne oğul hastanelik oldu

İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Şahin de zehirlenmenin, halk arasında 'güzelavrat otu' olarak bilinen 'atropa belladonna'dan kaynakladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yabani bitki, normalde Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yaygın örtüsünde karşılaştığımız bir tür. Bu bitkinin zehirli olmasının ana nedeni, içerisindeki etken maddesi. Normalde tıp ve eczacılık sanayinde bu maddeyi ilaç olarak kullanıyoruz. 'Atropin' adını verdiğimiz ilaç üretiliyor. Fakat bitki şeklinde tüketilince çok fazla etken madde içerdiği için zehirlenme bulgularına neden oluyor. Hasta bitkiyi tükettikten yaklaşık 1-2 saat sonra göz bebeklerinde büyüme, ağızda kuruma, ciltte kızarıklık, nabızda artış, tansiyonda yükselme, vücut ısısında artış ve tabi ki en önemlisi halüsinasyona neden oluyor. 'Antikolinerjik sendrom' dediğimiz zehirlenmeler, genellikle acil servis ünitelerinde destek tedavisiyle birlikte rahatlıkla kontrol altına alınabiliyor. Ölüm çok nadir şekilde görülmekte ama çok ciddi halüsinasyona neden olduğundan dolayı hastalarımızın bir kısmının yoğun bakım ünitelerinde takibinin olması söz konusu oluyor."