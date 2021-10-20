Ispanağa karışan ot yüzünden anne oğul hastanelik oldu
Artvin’de, Pazar satın dan aldığı ıspanağı yedikten sonra zehirlenen anne ile oğlu, 2 gün süren tedavilerinden sonra taburcu oldu. Ispanağa karışan güzelavrat otundan zehirlendiklerini söyleyen anne, "Uyku, mide bulantısı, baş dönmesi ile halüsinasyon görmeye kadar ilerledi, çok korkunç süreçti. Çocuğum daha çok etkilendi.” dedi.
Hopa'da ikamet eden 33 yaşındaki Cansu Lokumcu Kanberoğlu, Arhavi'deki pazardan ıspanak satın aldı. Ispanağı pişirip, yiyen Kanberoğlu ve 10 yaşındaki oğlu Hazar Bulut, bir müddet sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve halüsinasyon rahatsızlıklarıyla Hopa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda, anne ile oğlunun, ıspanağa karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendiği ortaya çıktı. Anne- oğul, 2 gün devam eden tedavilerinin ardından taburcu edildi.
"ÇOCUĞUM HALÜSİNASYON GÖRDÜ"
Ispanağa benzeyen ot nedeniyle zehirlendiklerini belirten Cansu Lokumcu Kanberoğlu, "Uyku, mide bulantısı, baş dönmesi ile halüsinasyon görmeye kadar ilerledi, çok korkunç süreçti. Çocuğum daha çok etkilendi. Benim de başım dönmeye ve sersemlik hali oluşmaya başladı. Çocuğumun halüsinasyon gördüğünü anladıktan sonra hemen Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik. Kan tahlilleri alındı, serum verildi. Trabzon'a sevk olacaktık ancak yoğunluk nedeniyle gönderilemedik. Hastanede 2 günlük bir sürecin ardından taburcu olduk. Umarım kimse bu durumu yaşamaz, bu konuyla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz çünkü çok kötü bir süreç ve bu durum solunum yetmezliğine kadar ilerleyebiliyormuş" dedi.
'ISPANAĞI DAHA DİKKATLİ TEMİZLEMEK LAZIM'
Cansu Lokumcu Kanberoğlu'nun annesi Fatma Çalır Lokumcu da "Kızım Arhavi pazarından ıspanağı alıyor. Pazar günü de güzelce temizleyip yemeği hazırlıyor. Yemek sıcakken oğlu Hazar Bulut 2 tabak, kendisi de 1 tabak yiyor sonra arabayla gezmeye gidiyorlar. Hazar Bulut, hem gidişte hem dönüşte sürekli uyuyor. Bir zaman sonra kızımda da halsizlik olmaya başlıyor. Eve döndüklerinde ise oğlu halüsinasyonlar görmeye başlıyor, olmadık şeyler konuşmaya başlıyor. Bunun üzerine kızım da 'Anne, kendimi iyi hissetmiyorum' deyince hastaneye gittik. 2 günlük tedavinin ardından şimdi evlerindeler. Bir ottan bahsediliyor onun neden olduğu söyleniyor fakat kızım ıspanağı çok dikkatli temizlediğini söylüyor. Demek ki ıspanağı daha dikkatli temizlememiz gerekiyor" diye konuştu.
BOL SİRKELİ SUDA BEKLETİLMELİ
Manav Emin Özen de ıspanağın, temizlenmesi zor sebze olduğunu belirterek, "Toprağın içinde yabancı otları var. Dikkatle temizlenmesi gerekiyor. Şimdi üretici ıspanağı tarladan olduğu gibi hasat ediyor. Temizleme işi tamamen tüketiciye kalmış bir durum. Bol sirkeli suda bekletilip otlarından arındırılarak tüketilmesi gerekiyor. Ispanak çok sağlıklı olduğu için de sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Ispanağı dikkatlice temizlersen hiçbir sıkıntı olmayacaktır" dedi.
İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Şahin de zehirlenmenin, halk arasında 'güzelavrat otu' olarak bilinen 'atropa belladonna'dan kaynakladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yabani bitki, normalde Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yaygın örtüsünde karşılaştığımız bir tür. Bu bitkinin zehirli olmasının ana nedeni, içerisindeki etken maddesi. Normalde tıp ve eczacılık sanayinde bu maddeyi ilaç olarak kullanıyoruz. 'Atropin' adını verdiğimiz ilaç üretiliyor. Fakat bitki şeklinde tüketilince çok fazla etken madde içerdiği için zehirlenme bulgularına neden oluyor. Hasta bitkiyi tükettikten yaklaşık 1-2 saat sonra göz bebeklerinde büyüme, ağızda kuruma, ciltte kızarıklık, nabızda artış, tansiyonda yükselme, vücut ısısında artış ve tabi ki en önemlisi halüsinasyona neden oluyor. 'Antikolinerjik sendrom' dediğimiz zehirlenmeler, genellikle acil servis ünitelerinde destek tedavisiyle birlikte rahatlıkla kontrol altına alınabiliyor. Ölüm çok nadir şekilde görülmekte ama çok ciddi halüsinasyona neden olduğundan dolayı hastalarımızın bir kısmının yoğun bakım ünitelerinde takibinin olması söz konusu oluyor."
Bitki zehirlenmelerine karşı halkın bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şahin, "Özellikle market ve pazardan aldıkları sebzelerin içerisine karışmış farklı otların ve yaprakların mutlaka ayıklanarak temizlenmesi lazım. Burada esas zehirli olan ıspanak değil tüketiciye sunulan güzelavrat otu bitkisinin karıştırılması. Bu bitki genelde yeşil yapraklı, küçük mor çiçekleri ve mor üzüm şeklinde meyvesi olan bir bitki. Özellikle bahar ve yaz aylarında çocuklar bahçelerde bunu spontane olarak kazara tükettikleri için bu zehirlenmelerle daha sık karşılaşırdık ama bu son dönemde özellikle market veya pazardan alınan ürünlerdeki bu otun karışmış olma ihtimalinin bu tablolara sebebiyet verdiğini düşünüyoruz" dedi.
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