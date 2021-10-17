17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir garip olay! Antalya’da sevgilisiyle tartışan kadın şelaleden atladı

Bir garip olay! Antalya’da sevgilisiyle tartışan kadın şelaleden atladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
ABONE OL
Bir garip olay! Antalya’da sevgilisiyle tartışan kadın şelaleden atladı

Antalya'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Manavgat ilçesinde beraber alkol aldığı erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra Manavgat Şelalesi’nden atlayan İ.A. ve onu kurtarmak için peşinden atlayan arkadaşı, itfaiye ekibi ve etraftaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tuhaf olay Manavgat'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. erkek arkadaşı F.Ş. ile beraber Manavgat Büyük Şelale mevkiinde şelalenin 50 metre yukarısında alkol kullanmaya başladı.

Alkolün de tesiriyle ikili bir müddet sonra atışmaya başladı. Tartışma esnasında İ.A. intihar edeceğini söyleyerek ırmağa girdi ve açılmaya başladı. Akıntı ile hızlıca ilerleyen İ.A. kısa süre içinde şelalede çağlayan üzerinde bulunan kayaya giderek kayaya tutundu.

PEŞİNDEN ATLADI

Bu sırada erkek arkadaşı F.Ş. de yüzerek yanına geldi. İ.A. erkek arkadaşının ısrarına rağmen çağlayandan aşağıya atlarken, erkek arkadaşı da onu kurtarmak için arkasından atladı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Şelalede bulunanların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayın ardından itfaiye kurtarma ekibi ve bazı vatandaşlar ırmağa atlayarak İ.A. ve F.Ş.'yi kıyıya çıkardı.

GÖREVLİLERE DİRENDİ

112 sağlık ekibi ve jandarmanın da yardımıyla kayalıklara çıkarılan İ.A. ve F.Ş. kontrol amaçlı olarak hastaneye götürülürken, İ.A.'nın görevlilere uzun süre direndiği gözlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA