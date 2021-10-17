4 yaşındaki Hiranur kazada, teyzesi de taziyede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

TEYZE ACIYA DAYANAMADI

Küçük kızın cenazesinin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜNÜN RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün rahat tavırları dikkat çekti. 4 yaşındaki Hiranur'un dedesinin Torbalı'nın Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın olduğu öğrenildi.