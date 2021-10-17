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4 yaşındaki Hiranur kazada, teyzesi de taziyede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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4 yaşındaki Hiranur kazada, teyzesi de taziyede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İzmir Torbalı’da bir araç, anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğa araba çaptı. Kazada 4 yaşındaki Hiranur yaşamını yitirirken, taziye esnasında fenalaşarak kalp krizi geçiren küçük kızın teyzesi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şoför de emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 14 Ekim günü İzmir'inTorbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşandı.

Tofaş marka aracın şoförü İbrahim G., anne ile biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna çaptı. Kazanın etkisiyle savrulan anne ve çocuklarına yardımına etraftaki vatandaşlar yetişti. Anne ve çocukları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Anne ve bebek arabasında bulunan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim G. ise aracı bırakıp kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

TEYZE ACIYA DAYANAMADI

Küçük kızın cenazesinin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜNÜN RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde araç sürücüsünün rahat tavırları dikkat çekti. 4 yaşındaki Hiranur'un dedesinin Torbalı'nın Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın olduğu öğrenildi.

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