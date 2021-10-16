Isparta'da Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Osmanlı dönemine ait mühür ve Bizans dönemine ait kolye ele geçirildi.
Körükler köyü Hüyük tepesi mevkisinde kaçak kazı ihbarını üzerine Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Operasyonda, Osmanlı dönemine ait mühür, Bizans dönemine ait kolye ve kazıda kullanılan dedektör ile iş makinesi ele geçirildi.
Ekipler, M.S, R.A, H.S, R.B, İ.A, A.A, M.E.P, Ö.T'yi gözaltına aldı.