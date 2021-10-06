Muğla’da orman yangını! 16 helikopter havadan müdahale ediyor

Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

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