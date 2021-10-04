Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan sokak hayvanları hastanesi ve geçici bakımevi açıldı
AK Parti'li Başakşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için yapılan tam donanımlı Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde kapılarını açtı. Açılış törenine katılan Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Ömür Gedik ‘kanatlı hayvanlar’ için de ayrı bir kısım açılacağı söyledi.
Başakşehir Belediyesi, 'sadece bir gün değil her gün' bakışıyla gerçekleştirdiği sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaları çerçevesinde, tam donanımlı hayvan hastanesini bugün düzenlene törenle hizmete açtı.
Temeli 4 Ekim 2020'de atılan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, 1 sene sonra, yine 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete açıldı. Kayabaşı'nda yer alan sokak hayvanlarının her türlü tedavi ve bakımlarının yapılacağı merkezde iki ameliyathane, muayenehane, pre operasyon ve post operasyon üniteleri, laboratuvar, eczane ve görüntüleme üniteleri mevcut.
Hastanede, travma vakalarına müdahale edilebilecek acil servis ve yoğun bakım servisinin yanında kuduz müşahede padokları ve bahçeli yaşam alanları da mevcut. Sunuculuğunu gazeteci Tuğba Akıncı'nın üstlendiği, HAÇİKO - Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Başkanı Ömür Gedik'in ve Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı açılışta köpek gösterileriyle renkli anlar yaşandı.
HAYVAN SAHİPLENMEYE DAVET
Bu tesiste hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Burayı hazırlarken farkındalık oluşturmak da istedik. Her ilçede böyle kapsamlı hastaneler kurmayı başarabilirsek can dostlarımıza en iyi hediyeyi vermiş oluruz" diye konuştu. Başkan Kartoğlu, hastaneden hayvan sahiplenen ailelere 6 aylık mama ve aşı desteği vereceklerini duyurarak herkesi hayvan sahiplenmeye davet etti.
"ÖMÜR BOYU ONLARIN YİYECEK İÇECEK MASRAFINI ÜSTLENEBİLİRİZ"
Hastaneyi gezdiğini ve çok beğendiğini belirten Ömür Gedik, "Burası tam da hayalimdeki yer. Başkanımızı, veteriner hekimleri ve tüm ekibi bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Bu projenin bütün belediyelere yayılmasını istiyoruz. Burada ayrıca inşaatı devam eden kanatlı hayvanlar için ayrılmış bir bölüm de var. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Çünkü çok fazla yaralı kuş türleri oluyor ve tedavi için götürebileceğimiz yer olmuyor" açıklamasını yaptı. Başkan Kartoğlu'nun 6 ay mama desteği vermesini takdir eden Gedik, "6 ay dolduktan sonraki tedariklerini de biz yapacağız. Hatta ömür boyu onların yiyecek içecek masrafını üstlenebiliriz" sözünü verdi.
ELAZIĞ'A DA HASTANE VE BAKIM EVİ SÖZÜ VERDİK
Ömür Gedik, sadece büyükşehirlerde değil de Anadolu'nun her kesimine yardım edilerek bu şekilde bakım evi ve hastane yapılabileceği çağrısında bulundu. Bu sözlerin ardından Başkan Kartoğlu ise "Elazığ Karakoçan'a çok kapsamlı olmasa da bir hayvan tesisi için söz verdiklerini duyurdu.
Gedik, son olarak insanlara "Bir insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Lütfen ruhunuzun diğer yarısını uyandırın. Barınaklara gelin. Buraya gelin. Bir hayvan sahiplenin" şeklinde seslendi.
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