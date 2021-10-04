Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan sokak hayvanları hastanesi ve geçici bakımevi açıldı

ELAZIĞ'A DA HASTANE VE BAKIM EVİ SÖZÜ VERDİK

Ömür Gedik, sadece büyükşehirlerde değil de Anadolu'nun her kesimine yardım edilerek bu şekilde bakım evi ve hastane yapılabileceği çağrısında bulundu. Bu sözlerin ardından Başkan Kartoğlu ise "Elazığ Karakoçan'a çok kapsamlı olmasa da bir hayvan tesisi için söz verdiklerini duyurdu.

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Gedik, son olarak insanlara "Bir insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Lütfen ruhunuzun diğer yarısını uyandırın. Barınaklara gelin. Buraya gelin. Bir hayvan sahiplenin" şeklinde seslendi.