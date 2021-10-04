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Gece düşen göktaşı İstanbul’u aydınlattı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Gece düşen göktaşı İstanbul’u aydınlattı

İstanbul’da gece sularında düşen bir göktaşı şehri adeta ışık gibi aydınlattı. Göktaşının düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. O anlara tanık olan bir vatandaş, "İlginç bir durum, herkese nasip olmaz" dedi.

İstanbul'da gece sularında gökyüzünde bir parlama oluştu. Parlamaya yol açan ışık hüzmesinin göktaşı olduğu fark edildi.

Düşen göktaşı gökyüzünü adeta ışık gibi aydınlattı. Diğer taraftan, göktaşının İstanbul'un pek çok noktasından görüldüğü sosyal medyadan da vatandaşlar tarafından ifade edildi.

"GÖKYÜZÜNDE BİR CİSİM KAYDI"

Göktaşının düşme anını araç kamerası ile kaydeden Sezer Sivri, "Ataşehir'den Dudullu istikametine doğru ilerliyordum İMES E kapısına yaklaştığım sıralarda gökyüzünde bir cisim kaydı. Havada bulut yoktu yıldız kaydı sandım daha sonra arabayı sağa çektim merak ettim ne olduğunu çünkü ilk kez görüyordum. Araç kamerasının kaydından hemen baktım göktaşı kaymış. İlginç bir durum, herkese nasip olmaz" dedi.

Araç kamerası tarafından kaydedilen o anlarda göktaşının aniden havada belirdiği görülüyor. Saniyeler içinde düşen göktaşı gökyüzünü aydınlatıyor.

EN YAKIN 2031'DE

Öte yandan, bilim insanları ve astronomlar, geleneksel göktaşlarından bin kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş Sistemi'ne yaklaştığını duyurdu. Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle "cüce gezegen" olarak tanımladığı, daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cismin, Dünya'ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031 yılı olacağı tahmin ediliyor.

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