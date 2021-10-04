Gece düşen göktaşı İstanbul’u aydınlattı

EN YAKIN 2031'DE



Öte yandan, bilim insanları ve astronomlar, geleneksel göktaşlarından bin kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş Sistemi'ne yaklaştığını duyurdu. Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle "cüce gezegen" olarak tanımladığı, daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cismin, Dünya'ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031 yılı olacağı tahmin ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN