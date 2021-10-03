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Meteoroloji'den yeni hafta öncesi son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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Meteoroloji’den yeni hafta öncesi son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar... .

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

SICAKLIKLAR 6 DERECE DÜŞECEK

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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