Meteoroloji'den yeni hafta öncesi son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı ifade edildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar... .
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
SICAKLIKLAR 6 DERECE DÜŞECEK
Meteorolojiden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PERŞEMBE
CUMA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?
- Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir?
- Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!
- Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. yeni sezon bu hafta başlıyor mu?
- Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında? “Kıro” açıklaması yapan Selçuk Ural ne iş yapıyor?
- Renault – Seat – Opel - Toyota! En uygun 150 bin TL altı ikinci el otomobiller! Her modelden bulunuyor…
- Grip aşısı bedava mı oldu? Grip aşısı kimlere ücretsiz, nerede yaptırılır?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Bu senaryo gerçekleşirse altın fiyatları uçuşa geçebilir! Uzmanlar uyarıyor! Altın alacaklar dikkat!
- Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?