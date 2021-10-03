Meteoroloji’den yeni hafta öncesi son dakika sağanak yağış uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu...

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.