Balkondan aracın üstüne düştü! Aydın’da korkunç olay

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 121 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Salih Belaş, evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anda sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içeriye giren yaşlı adam, hayatını kaybetti. Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.