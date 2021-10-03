Görüntüler Türkiye'den! Fabrika gibi cezaevi

"CEZA İNFAZ KURUMUNDA TEMİZ BİR SAYFA AÇMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci, kurumda hükümlü ve tutuklulara yönelik farklı iş kollarında eğitimler verildiğini ve üretim yapıldığını söyledi. Amaçlarının hükümlülerin toplum ile bütünleşip suçtan uzak durarak dışarıdaki yaşamlarını kolayca sürdürmeleri olduğunu belirten Denizci, "Hükümlüyü çağırıp dinliyoruz, mesleği yoksa bir mesleğe yönlendiriyoruz. Hatta hangi mesleği öğrenmek istediğini, kendisini ceza infaz kurumunda nasıl geliştirmek istediğini soruyoruz. Burada öğrendiği meslek ve sanatı sürdürerek kendi işlerini kuran veya başka iş yerlerinde öğrendiği meslek dalında çalışan bir çok hükümlümüz var" dedi.

Hükümlülerin ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra bu şekilde topluma daha kolay adapte olduklarını vurgulayan Denizci, "Biz diyoruz ki 'Geldin, geçmişi unut. Temiz bir sayfa aç. Bugünü güzel bir şekilde sana yaşatalım ki yarına umut olsun…' Bu sloganla onların istihdamını sağlıyor ve tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.