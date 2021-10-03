03 Ekim 2021, Pazar
Görüntüler Türkiye'den! Fabrika gibi cezaevi
Son dakika haberi: Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tekstil atölyesinde hükümlülerin imal ettiği ürünler Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor. 3 bin 500 metrekare alana sahip tekstil atölyeleri adeta bir fabrikayı andırıyor. Burada çalışarak kalfalık, çıraklık ve ustalık belgelerini alma fırsatı bulan hükümlüler bir meslek sahibi olarak tahliye oluyorlar. Hükümlülerin istihdama yönelik meslek edindirilmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ülke genelinde birçok atölye ve tesiste hükümlülere pratik yapma imkanı sunarak meslek öğretiyor.
Giriş Tarihi: 03.10.2021 19:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 19:24
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Görüntüler Türkiye'den! Cezaevi değil sanki fabrika
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Görüntüler Türkiye'den! Cezaevi değil sanki fabrika
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Görüntüler Türkiye'den! Cezaevi değil sanki fabrika
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Görüntüler Türkiye'den! Cezaevi değil sanki fabrika
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Görüntüler Türkiye'den! Cezaevi değil sanki fabrika