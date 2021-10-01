Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak etkili oldu trafik yoğunluk oluştu
İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı. Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.
İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
İBB'nin trafik uygulamasında sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yüzde 65'e çıktığı görüldü.
Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı.
Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.
METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI GELMİŞTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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