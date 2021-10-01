82 yaşındaki nine vefasız çocukları yüzünden çalışmaya mecbur kaldı
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Naciye Nine’nin evlatlarının hayırsızlığı yürek burkuyor. Naciye Nine, “Çocuklarım vefasız çıktı. Kendi evim olmasına rağmen çalışmak zorundayım” dedi.
Aydın Valiliği tarafından pek çok sosyal yardım aldığını, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından evine yemek getirildiğini ifade eden yaşlı kadın, tek probleminin vefasız çocukları olduğunu söyleyerek, göz yaşları içinde yaşadığı zor günleri anlattı.
Yaşlılık maaşı da aldığını söyleyen 82 yaşındaki Naciye Çamcı, yetiştirdiği çocuklarının vefasızlığından şikayetçi oldu.
Aydın Kent Meydanı'ndaki Yörük Ali Efe heykelinin karşısında yazın sıcakta kışın da soğukta tezgah açıp yara bandı, maske, mendil, çakmak gibi eşyalar satan Naciye Nine, günlük satıştan kazandığı 40-50 liranın karı ile bazı ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını dile getirdi.
"EVLATLARIMDAN KAÇMAK İÇİN BURAYA GELİYORUM"
Her gün sabah saatlerinde kaldırım üzerinde açtığı tezgahta satış yapmaya çalışan Naciye Çamcı, "Yaşlılık aylığı alıyorum, ancak hayırsız evlatlarım var. 5 tane evladım var. Birisi öldü. Evlatlarımdan kaçmak için buraya geliyorum. Bıktım artık evlatlarımdan. Bazen 50-60 liralık satış yapıyorum bazen hiç kazanamıyorum. Kemer'deki evimden buraya arabayla gelip gidiyorum" diyerek hayatta 4 evladı olmasına rağmen zor bir hayat sürdüğünü söyledi.
"KÜMES KADAR YERDE KALIYORUM"
Bugün 36 liralık satış yaptığını ve bunun karı ile biraz daha iyi yaşamaya çalıştığını kaydeden yaşlı kadın, evlatları kendi evinde yaşamasına rağmen kendisine kötü muamelede bulunduğunu ileri sürdü. Evi olmasına rağmen kendisine kümes kadar yer verildiğini söyleyen yaşlı kadın, Valilikten de belediyeden de kendisine zaman zaman yardım geldiğini ve evine yemek gönderildiğini belirterek, "Ben arlı bir insanım. Kimseye bir şey de diyemem" diyerek tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu söyledi.
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