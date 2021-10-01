82 yaşındaki nine vefasız çocukları yüzünden çalışmaya mecbur kaldı

"KÜMES KADAR YERDE KALIYORUM"

Bugün 36 liralık satış yaptığını ve bunun karı ile biraz daha iyi yaşamaya çalıştığını kaydeden yaşlı kadın, evlatları kendi evinde yaşamasına rağmen kendisine kötü muamelede bulunduğunu ileri sürdü. Evi olmasına rağmen kendisine kümes kadar yer verildiğini söyleyen yaşlı kadın, Valilikten de belediyeden de kendisine zaman zaman yardım geldiğini ve evine yemek gönderildiğini belirterek, "Ben arlı bir insanım. Kimseye bir şey de diyemem" diyerek tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu söyledi.