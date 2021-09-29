Yolcu otobüsüne operasyon: 2 kilo esrar ele geçirildi

UYUŞTURUCU MADDELER KENTE GİRMEDEN YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise S.D. ve A.B.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların kullandığı yolcu otobüsü tespit edildi. Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan otobüste S.D. ve A.B. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 2 parça halinde 3.20 gram esrar ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.