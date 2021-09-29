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Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Göğsünden vurularak yaralana 38 yaşındaki P.K. olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis olayla iglili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Paşalı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, B.L. (48) ile kaynı P.K. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.L., av tüfeği ile P.K.'ya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göğsünden vurulan P.K. da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI GÖZLATINA ALINDI

Olayın ardından kaçan B.L. ise polis ekipleri tarafından av tüfeği ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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