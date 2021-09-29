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Gaziantep’te toplu taşıma araçlarında şehit ve gazi yakınlarına duygulandıran anons

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Gaziantep’te toplu taşıma araçlarında şehit ve gazi yakınlarına duygulandıran anons

Gaziantep’te toplu taşıma araçlarına binen şehit yakınları ile gaziler, ulaşım kartlarını okuttuklarında "vatan size minnettar" anonsu veriliyor. Duydukları anonsun ardından hem hüzünlenen hem de onurlanan şehit yakınları ve gaziler uygulamadan memnuniyetini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, belediyeye ait toplu taşımalarda şehit yakınları ve gazilere ilişkin sesli anons uygulaması başlattı.

Şehit aileleri ve gaziler, toplu taşıma araçlarında kartlarını okuttukları esnada cihazdan "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılanıyor. Şehit yakınları ve gaziler, duydukları bu anons karşısında duygu dolu anlar yaşıyor.

"NE YAPSAK ONLAR İÇİN AZDIR"
Başlatılan uygulamayla ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, şehit yakınları ve gazilere yönelik ne yapsalar az olacağını söyleyerek, "Başımızın tacı, gözümüzün nuru şehit yakınları ve gazilerimizi onurlandırmak için Belediyemize ait otobüslerimize bindiklerinde 'Vatan Size Minnettar' diye sesli mesaj sistemini kurduk. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bizlerde minnettarız, ne yapsak onlar için azdır. Çünkü gerçekten maddi olarak onların hakkını ödemek mümkün değil. Bir taraftan onları onurlandırırken, bir taraftan da dua ederek minnet duyuyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır niyaz eylesin. Gazilerimize Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


"VATAN SİZE MİNNETTAR"

Uygulamayla sayesinde şehit yakınları ve gazilerinin onore edildiğini ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Fakçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle gazi bir şehirde yaşıyoruz. Gazi sıfatını almış şehirde Gazi ya da şehit yakını olmak ayrı bir duygu. Başta Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Abdullah Aksoy'a ve bütün belediye yönetimine bu güzel faaliyetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdılar, şehit yakınlarımız, ailelerimiz ve gazilerimiz toplu taşıma araçlarında, halkın içinde ' Vatan Size Minnettar' sesiyle onore oluyorlar. Bu durum onları çok duygulandırıyor. Şehit yakını ve gazi olma ayrıcalığını onlara hissettiriyor. Çok güzel bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

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