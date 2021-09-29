Gaziantep’te toplu taşıma araçlarında şehit ve gazi yakınlarına duygulandıran anons



"VATAN SİZE MİNNETTAR"

Uygulamayla sayesinde şehit yakınları ve gazilerinin onore edildiğini ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Fakçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle gazi bir şehirde yaşıyoruz. Gazi sıfatını almış şehirde Gazi ya da şehit yakını olmak ayrı bir duygu. Başta Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Abdullah Aksoy'a ve bütün belediye yönetimine bu güzel faaliyetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdılar, şehit yakınlarımız, ailelerimiz ve gazilerimiz toplu taşıma araçlarında, halkın içinde ' Vatan Size Minnettar' sesiyle onore oluyorlar. Bu durum onları çok duygulandırıyor. Şehit yakını ve gazi olma ayrıcalığını onlara hissettiriyor. Çok güzel bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.