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Son dakika: İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Son dakika: İzmir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir’de orman yangını! İZMİR'DE ORMAN YANGINI!

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