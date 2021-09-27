Karısı tarafından canice öldürülen polisin annesi: Çocuğum yerine torunumu bağrıma basayım



"ONUN TERÖRÜ KOYNUNDAYMIŞ"



Yetkililerden yardım isteyen Emrullah Çitil'in ablası Zekiye Gülbahar ise, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kardeşim dağlarda terörist kovalıyordu. Onun terörü koynundaymış. Benim kardeşime sahip çıkın. Aylardır ne yiyebiliyoruz ne içebiliyoruz ne de uyuyabiliyoruz. Benim kardeşimi çocuğu kucağındayken haince sırtından vurdu. Kanı yavrusunun üzerine sıçradı. O mesleğine o kadar aşıktı ki vatanını, bayrağını o kadar çok seviyordu. Yasemin, kardeşimin bıyıklarına kadar kıskanıyordu. Bir evin tek oğluydu Emrullah, o bizim her şeyimizdi. O bizim çınar ağacımızdı, çınarımızı soldurdular. Bizim kardeşimiz devlet elinde olmasa da şehit oldu. Çocuğumuzu istiyoruz. O ailenin psikolojik sorunları var ve çocuğumuz orada çok zarar görecek. Tek bir dileğimiz var o da kardeşimin davasına sahip çıkılmasıdır. Sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Allah'ımıza havale ettik ama devletimize güveniyoruz. O kadının cezasını çekmesini ve kardeşimin kanının yerde kalmamasını diliyorum. Yeğenimi alıp kardeşimizin yerine koymak istiyoruz. Eğer şehit olsaydı içimiz bu kadar yanmayacaktı. Bu vatan ve bayrak için şehit olmayı çok istiyordu. Burada kurulu bir düzeni ve işi vardı. Ama o 'vatanım ve bayrağım için dağlarda mücadele edeceğim, vatanımı koruyacağım, bayramı indirmeyeceğim' diye polis oldu. Ama onun terörü koynundaymış. Onun teröristi evindeymiş. Lütfen yardım edin."