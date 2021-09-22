Yüz yüze eğitimde velilere kritik uyarı: Sert tepkiler vermeyin

1.5 yıl boyunca okullarından uzak kalan 18 milyondan fazla öğrenci yüz yüze eğitimde 3'üncü haftayı tamamlamak üzere. Ancak birçok veli, çocuklarının hâlâ okula uyum sağlayamadığından, ödevlerini yapmadığından ve tablet, cep telefonu, bilgisayar başında çok uzun zaman geçirmeye devam ettiklerinden şikâyet ediyor. Bu durumun normal olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bir süre çocuğunuzun tepkilerine duyarlı olun. Teknoloji kullanımı konusunda ise kademeli olarak eski rutinlerinize dönmeye başlayın. İlk sınav notları da belirleyici değildir. Sert tepkiler vermeyin" uyarısında bulundu. Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin sürecin sakin karşılanması gerektiğini belirterek velilere şu önerilerde bulundu: