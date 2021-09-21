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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! Bardaktan boşanırcasına yağmur geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sağanak ne zaman bitecek?

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Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! Bardaktan boşanırcasına yağmur geliyor! İstanbul Ankara İzmir’de hava durumu nasıl olacak? Sağanak ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak yapılan üst üste uyarılarda yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Vatandaşlardan olası su baskınlarına ve sel felaketine karşı dikkatli olması istenirken sağanak yağışın İstanbul Ankara ve İzmir'de de etkili olacağı belirtildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de havalar ne zaman ısınacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken olası sel baskınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

DOĞU KARADENİZ KIYILARI DİKKAT!

Bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SAMSUN VE ORDU ÇEVRELERİNE SEL UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.

KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (22.09.2021 Çarşamba) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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