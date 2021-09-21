Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağış uyarısı! Bardaktan boşanırcasına yağmur geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sağanak ne zaman bitecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak yapılan üst üste uyarılarda yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceği ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Vatandaşlardan olası su baskınlarına ve sel felaketine karşı dikkatli olması istenirken sağanak yağışın İstanbul Ankara ve İzmir'de de etkili olacağı belirtildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de havalar ne zaman ısınacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken olası sel baskınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
DOĞU KARADENİZ KIYILARI DİKKAT!
Bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SAMSUN VE ORDU ÇEVRELERİNE SEL UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.
KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (22.09.2021 Çarşamba) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Başvurana 659 - 990 TL arasında ödeme! 18 ile 65 yaş arasına veriliyor! Dilekçe ve kimlik numarası ile...
- Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
- MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
- FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
- Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?
- Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!
- Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!
- Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
- MEB tarih verdi! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım!