Mersin’de otobüsü ile minibüs şoförü yolcu kapma kavgasında yumruklar konuştu

YOLCULARI ALMAK İÇİN YARIŞTILAR

Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüs, güzergah üzerinde bulunan durak önündeki yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Şoförler arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.