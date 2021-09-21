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Mersin’de otobüsü ile minibüs şoförü yolcu kapma kavgasında yumruklar konuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Mersin’de otobüsü ile minibüs şoförü yolcu kapma kavgasında yumruklar konuştu

Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüs ve minibüs sürücülerinin yolcu kapma kavgası kameralara saniye saniye kaydedildi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YOLCULARI ALMAK İÇİN YARIŞTILAR

Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüs, güzergah üzerinde bulunan durak önündeki yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Şoförler arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga eden şoförleri vatandaşlar araya girerek ayırdı.

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