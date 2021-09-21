Mersin’de otobüsü ile minibüs şoförü yolcu kapma kavgasında yumruklar konuştu
YAŞAM İHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüs ve minibüs sürücülerinin yolcu kapma kavgası kameralara saniye saniye kaydedildi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı.
YOLCULARI ALMAK İÇİN YARIŞTILAR
Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüs, güzergah üzerinde bulunan durak önündeki yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Şoförler arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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