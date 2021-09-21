FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FİFA 2022 için fiyat ve ne zaman piyasaya sürüleceğine yönelik detaylar merak ediliyor. Oyunun geliştiricisi EA Games merak edilen detaylar hakkında bilgilendirme yaptı. İşte, FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.