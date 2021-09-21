FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı?
FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm dünya tarafından en fazla oyunlar arasında yer alan FİFA'nın yeni sürümü merak ediliyor. EA Games tarafından geliştirilen oyunun 2022 güncel versiyonu için erken erişim tarihi açıklandı. İşte, FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı?
FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FİFA 2022 için fiyat ve ne zaman piyasaya sürüleceğine yönelik detaylar merak ediliyor. Oyunun geliştiricisi EA Games merak edilen detaylar hakkında bilgilendirme yaptı. İşte, FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü...
FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.
FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenecek.
Steam
Standart Sürüm – 419.99 TL
Ultimate Sürüm – 559.99 TL
PlayStation 4 & PlayStation 5
Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)
Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)
Xbox Series X & S
Standart Sürüm – 499.99 TL (Xbox One)/ 559,99 TL (Xbox Series X/S)
Ultimate Sürüm – 699.99 TL (Xbox One & Xbox Series X/S)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemal Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'den skandal sözler...
- MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
- FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?
- Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?
- Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!
- Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!
- Tarih belli oldu mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- YKS ikinci ek tercih 140 baraj tercihleri ne zaman? ÖSYM TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
- MEB tarih verdi! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım!
- AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün hisse fiyatı ne kadar?