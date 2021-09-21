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FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı?

FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm dünya tarafından en fazla oyunlar arasında yer alan FİFA'nın yeni sürümü merak ediliyor. EA Games tarafından geliştirilen oyunun 2022 güncel versiyonu için erken erişim tarihi açıklandı. İşte, FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı?

FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü erken erişim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FİFA 2022 için fiyat ve ne zaman piyasaya sürüleceğine yönelik detaylar merak ediliyor. Oyunun geliştiricisi EA Games merak edilen detaylar hakkında bilgilendirme yaptı. İşte, FİFA 22 erken erişim ne zaman 2021? FIFA 22 Demo sürümü...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenecek.

Steam

Standart Sürüm – 419.99 TL

Ultimate Sürüm – 559.99 TL

PlayStation 4 & PlayStation 5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox Series X & S

Standart Sürüm – 499.99 TL (Xbox One)/ 559,99 TL (Xbox Series X/S)

Ultimate Sürüm – 699.99 TL (Xbox One & Xbox Series X/S)

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