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Levent’te hastaneden çıkan kadına araba çarptı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Levent’te hastaneden çıkan kadına araba çarptı! O anlar kamerada

İstanbul Levent’te ters istikamete geri manevra yapan araç, hastaneden çıkarak yolun karşısına geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını yere vurarak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş Levent'te saat 09.00 sularında meydana gelen kazada Zeynep Beşiktaş, hastaneden çıkarak yolun karşı tarafına geçmek istedi.

O sırada Oktay U. hakimiyetindeki 34 CGK 754 plakalı araç, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen kadını fark etmeyerek çarptı.

KAFASINI YERE VURDU

Kazanın etkisiyle kadın kafasını yere vurarak ağır yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen yaralı kadının yardımına koştu.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otomobilin ilk olarak ara sokaktan trafiğe çıkmaya çalıştığı, daha sonra da geri geri geldiği sırada kadına çarptığı görülüyor.

Hastaneden çıkarken hastanelik oldu HASTANEDEN ÇIKARKEN HASTANELİK OLDU

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