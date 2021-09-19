Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine bağlı Akköy'e koronavirüs giremedi!
Son dakika haberine göre: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine bağlı Akköy'e, ilk kovid vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana koronavirüs giremedi.
"AŞI ORANIMIZ YÜZDE 95"
Köylerindeki aşı oranının yüzde 95 olduğunu belirten Muhtar Mustafa Kocak; "Köyümüzün tamamına yakını ikinci doz aşısını oldu. Çok büyük bir çoğunluğu ise 3. dozu da yaptırdı. Sırası gelen vakit geçirmeden aşısını oldu. Köye dışarıdan yabancı girişini kestik. Ayrıca muhtar olarak köylülerimin kovide karşı rehavete kapılmaması için sürekli ses sisteminden anonslar yaparak olayın ciddiyetini anlattım. Çok şükür aldığımız sıkı tedbirler nedeniyle bu illete bizden kimse yakalanmadı" diye konuştu.
YABANCILARI KÖYE SOKMADIK
Sakinlerinin çoğunlukla yaşlılardan oluştuğunu belirten Muhtar Mustafa Kocak, 1 buçuk yıldır maske-mesafe ve hijyen konusuna sıkı bir şekilde uyduklarını söyledi.
Köylerinde ayrıca misafirliğe gitme, kadınların toplanıp mantı kesme gibi adetleri de bırakmasıyla birlikte koronavirüse karşı etkin mücadele ettiklerini belirten Muhtar Koçak; "Türkiye'de ve Kayseri'de vaka sayıları hızla tırmanırken bizim köyümüzde kovidin başladığı günden bu yana vaka görülmedi. Bundaki en büyük etmen tüm köylülerin maske mesafe ve hijyene çok dikkat etmesi oldu. Ayrıca muhtarlık olarak köye yabancıların, satıcıların girmesini yasakladık. Böylece dışarıdan köyümüze virüs girmesinin de önüne geçtik" dedi.
KOVİD GİRMEYEN KÖY
Son günlerde vaka sayıları artan illerin başında gelen Kayseri'de tek bir koronavirüs vakasının bile görülmediği Akköy, Kayseri'nin ve Türkiye'nin koronavirüsteki mavi boncuğu oldu.
Koronanın giremediği tek köy olduklarını belirten Muhtar Mustafa Koçak bu nedenle kaymakamın kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Köyün yaşlı kadınları ise "3. aşımızı da vurunduk. Hastalık gelir diye kalabalığa girmiyoruz. Bağ ve bahçede çalışırken de maskemizi takıyoruz. Birbirimize gidip gelmiyoruz. Torunumuzu bile kucağımıza alıp sevmiyoruz. O yüzden bizim köye bu hastalık girmedi" dediler.
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