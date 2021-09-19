Isparta’da acil servis doktoruna yumruklu saldırı anı kameraya yansıdı | Saldırganlar gözaltında
Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından darp edildi. Olay sonrası darp raporu alan doktor saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Hasta yakını 'içeride kalabalık şekilde beklemeyelim' ikazında bulunan doktoru darp etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı, hasta yakınları gözaltına alındı.
UYARDIĞI İÇİN YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI
Olay saat 20.00 sıralarında Şehir Hastanesi Acil Servis'in çocuk bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, O.M., yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M.'yi hastaneye getirdi. Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını 'içeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim' diyerek uyardı. Bu uyarının ardından baba O.M., Dr. Ünlü'ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.
DARP RAPORU ALDI
Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü, darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan O.M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Dr. Baki Ünlü'nün odadan çıktıktan sonra O.M.'nin arkasından geldiği ve yumruk attığı görülüyor. Sağlık ve güvenlik görevlilerinin saldırıya müdahale etmesi de yine görüntülerde yer alıyor.
"HER TÜR HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Isparta Sağlık İl Müdürü Dr. Mehmet Karaya, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Karakaya açıklamasında, "Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlü'nün bir hasta yakını tarafından darp edildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
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