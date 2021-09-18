Nevşehir’de Azerbaycan uyruklu kadın Tarhana Yaman tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Korkunç olay, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.

Nevşehir'de oturan 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman dün Avonos ilçesine Duran A. ile görüşmek üzere yaşadığı Avonas'a gitti.