’Bir gün kaybolacağım kimse beni bulamayacak’ diyen kadın ağaca asılı halde bulundu

Merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında yaşayan Kelime Uçar, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uçar'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Uçar'ın bulunması için köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alana sahip bölgede şu ana kadar yapılan aramalarda Uçar'ın izine rastlanmadı.

Geçen yıl Uçar'ın oğlu Murat (25), bilinmeyen bir nedenle bulunan av tüfeğiyle önce babası Hüseyin Uçar'ı (49) öldürmüş, ardından da evin önüne çıkarak aynı tüfekle yaşamına son vermişti. Bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Kelime Uçar'ın yakınlarına 'Ben bir gün kayıp olacağım, kimse beni bulamayacak´ dediği öğrenildi.

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Kelime Uçar (54), kendisini arayan ekiplerce ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Kelime Uçar'ın intihar ettiği belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.