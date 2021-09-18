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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül Cumartesi hava durumu

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Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül Cumartesi hava durumu | Meteoroloji, Trakya ve İstanbul için bu akşam kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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