Buna kim izin verdi! Aslan safarisine büyük tepki

"BEŞ DÖNÜM ALANDA 11 ASLAN TUTULUYOR"

Alanın açıldığını sosyal medya üzerinden gördüklerini söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Hepimiz şaşırdık ve araştırmaya başladık. Türkiye'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. İnsanların gittiği, ücretli girişi olan 5 dönüm alan içerisinde 1'i yavru, 11 aslan tutuluyor. Bu aslanların Balıkesir'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Türkiye'ye çok yabancı bir konu, bu üretim çiftliğinin de ruhsatı var mıdır; belli değil" şeklinde konuştu.

"AKLIMDA ÇOK SORU VAR"

Telle çevrili kamyonetin korunaklığı konusunda şüpheleri olduğunu belirten Yanık, "Bir tel örgülü aracın içerisinde ziyaretçiler arazide geziyor. Araçta bir sorun çıkarsa insanlar orada mahsur kalacak. Hayvanlar kaçarsa bedelini yine hayvanlar uyutularak ödeyecek. Bir aslanın günde 10 kiloya yakın et yemesi gerekiyor. Burada günde 100 kilodan fazla et bulunması gerekiyor. Bu etler nereden karşılanıyor belli değil. Aklımızda çok soru var" diye konuştu.

"MEVZUATA AYKIRI"

Hayvanseverlerin sosyal medyadaki görüntülere tepki gösterdiğini söyleyen Yanık, "En büyük sorun ise buranın ruhsatsız olması. Burası nasıl ruhsatlandırıldı, ruhsatsızsa nasıl açılışına izin verildi? Bunları öğrenmek adına yetkili kurumlara dernek olarak başvurularımızı yaptık. Mevzuata aykırı olduğu için hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesini talep ettik. Gerçekten şaşırtıcı. Balıkesir'de bir aslan üretim çiftliği olması çok enteresan. Ülkemizde yasak olan, sadece hayvanat bahçelerinde bulunabilen yaban hayvanları bunlar. Özel kişilere verilmesine, buralara bu şekilde parklar yapılmasına nasıl müsaade edildi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.