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Bu kez ne çakal ne tilki ne de kurt! Köpekler ağıla girdi onlarca küçükbaş hayvanı telef etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Bu kez ne çakal ne tilki ne de kurt! Köpekler ağıla girdi onlarca küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'de hayvan pazarındaki ağıla giren köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı yaraladı. Hayvanlarının saldırıya uğraması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren besici Alican Calp, olay sonrası belediye ve ilgili kurumlara başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, gece geç vakitte merkez Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi civarındaki hayvan pazarında yer alan Alican Calp'a ait ağıla giren köpekler, ağılda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef ederken, 30 hayvanı da yaraladı.

Hayvanlarının telef olduğunu sabah pazara geldiğinde öğrenen besici Alican Calp, belediyeye ve ilgili kurumlara bilgi verdi.

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