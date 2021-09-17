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Kayseri Kocasinan'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Kayseri Kocasinan’da iki tarihi Tevrat ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki tarihi kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambar Mahallesi'nde yol kontrolleri sırasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "Yahudi Tevrat'ı" isimli iki kitap ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A, Y.A, N.D. ve M.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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