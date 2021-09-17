Ordu'da 2000 yıllık esrarengiz keşif! İçinden tarih fışkırdı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol genişletme çalışmaları sırasında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarların içerisinde ziynet eşyaları bulundu. İşte lahit mezardan gün ışığına çıkanlar...
Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı.
Yapılan ilk inceleme sonrası beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladı.
Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı.
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