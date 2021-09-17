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Ordu'da 2000 yıllık esrarengiz keşif! İçinden tarih fışkırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Ordu’da 2000 yıllık esrarengiz keşif! İçinden tarih fışkırdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol genişletme çalışmaları sırasında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarların içerisinde ziynet eşyaları bulundu. İşte lahit mezardan gün ışığına çıkanlar...

Ordu ilçelerinden Fatsa Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları sırasında kepçe operatörü beton bir tabaka fark etti.

Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Yapılan ilk inceleme sonrası beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladı.

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı.

Öte yandan, mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.

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