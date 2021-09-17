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Erzurum'da kar yağışı başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Erzurum’da kar yağışı başladı

Erzurum’da ilk kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü. Karayolları Genel Müdürlüğü, Palandöken Dağı'ndan geçiş yapan Erzurum- Tekman kara yolunda iş makinesi operatörünün kayda aldığı görüntüleri 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' notu ile paylaştı.

Erzurum'da kar yağışı bugün öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Saat 13.30 sularında başlayan sağanak yağış, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü.

ZEMİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Kısa süre etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış ardından güneşin çıkmasıyla eridi. Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü, mevsimin ilk karını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İş makinesi operatörünün Palandöken Dağı'ndan geçiş yapan Erzurum-Tekman kara yolunda çektiği ve beyaza boyanan yolun yer aldığı görüntüleri paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, paylaşımına şu notu düştü:

"Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü."

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