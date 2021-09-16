Sultangazi’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

"ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Arıkan, "Market sahibi, kız çocuğunu taciz etmiş. Annesi geldi. Kriz geçirmişti. Marketin kepenklerini tekmeledi. Daha sonra biz evde otururken, silah sesleri geldi. Markete silahla sıkmışlar. Kimin yaptığını görmedik. Duyduğumuza göre bu kişi daha önce de başka çocukları da taciz etmiş" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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