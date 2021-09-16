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Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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Denizli’de 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi | AFAD-Kandilli son depremler | Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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